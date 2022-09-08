البرلمان الروسي قد يتبنى قانونا عن حظر ترويج إيديولوجية "الحياة من دون الأطفال" لعدم الانجاب!

أحالت الجمعية التشريعية في جمهورية بشكيريا الروسية إلى مجلس الدوما (البرلمان" الروسي) مشروعا لقانون حظر دعاية إيديولوجية "تشايلدفري" (الحياة بدون أطفال) ضمن الصغار.

وقد نشرت النائبتان، إلفيرا أيتكولوفا وريما أوياشيفا، مشروع القانون على الموقع الرسمي لبرلمان جمهورية بشكيريا.

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وجاء في المذكرة التوضيحية التي تُلحق بمشروع القانون: "يقترح بإدخال تعديلات إلى القوانين الروسية السارية المفعول بشأن اعتبار الدعوات إلى التخلي الطوعي عن الإنجاب والعائلة الخالية من الأطفال معلومات محظورة لترويجها ضمن الأطفال".

وقال واضعو مشروع القانون إن أيديولوجية "الحياة بدون الأطفال" تقوم على سلوك اجتماعي مدمّر، وإن ترويج فكرة عدم الإنجاب يتعارض مع القيم العائلية التقليدية وسياسة الدولة، وأشارت المذكرة إلى أن ترويج تلك الإيديولوجية يؤدي إلى تدهور المجتمع.

المصدر: نوفوستي