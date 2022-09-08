رواية من مصدر رسمي تونسي: هذا ما جرى في "الباساج"

روى مصدر رسمي تونسي ملابسات إصابة مهرب بطلق ناري يوم الأربعاء بمنطقة "الباساج" في العاصمة تونس.

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وفي التفاصيل، نُقل عن مصدر رسمي من الإدارة العامة للديوانة في تونس "وهي إدارة تونسية متخصصة في الضرائب وتتبع وزارة المالية"، أن مصالح الحرس الديواني بتونس تلقت "معلومات حول تواجد سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة على مستوى ساحة الباساج فتم توجيه دورية إلى عين المكان حيث تم ضبط السيارة المذكورة والشروع في عملية الحجز ومرافقتها إلي مقر الفرقة ".

وأشير في هذا السياق إلى أن "عددا كبيرا من المهربين تجمهروا بالمكان وقاموا برمي الدورية بالمقذوفات".

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وأفاد المصدر ذاته بإصابة "أحد أفراد الدورية إصابة بالغة على مستوى الرأس أسقطته أرضا وتمت محاولة دهسه بسيارة تهريب مرتين، وقام أحد زملائه بسحبه من مكان الحادثة وأطلق أعيرة نارية في الهواء وفي اتجاه عجلات السيارة".

وذُكر أن الدورية لاحقا انسحبت "من المكان ليتبيّن لاحقا وحسب مصادر أمنية أن سائق سيارة التهريب أصيب بطلق بأحد الأعيرة النارية.".

كما جرت الإشارة إلى أن "عون الديوانة المصاب يخضع للعناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة".

المصدر: نسمة