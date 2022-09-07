مدير منظمة الصحة العالمية يتمرن في مكتبه على الدراجة (فيديو)

نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وهو يلعب في مكتبه على الدراجة، مقدما نصائح حول أهمية ممارسة الرياضة.

وقال أدهانوم غيبريسوس في تغريدته: "لدينا وظائف وحياة مزدحمة. من الصعب تخصيص وقت لممارسة الرياضة بانتظام. لكنني أحاول. لدي دراجة تمارين رياضية في مكتبي، وأحيانا أتلقى مكالمات أثناء تحريك ساقي ورفع معدل ضربات القلب على الدراجة. أهم شيء هو أن تفعل شيئا وأن تفعله بانتظام".

We have busy lives & jobs. It's hard to make the time to exercise regularly. But I try. In my office I have an exercise bike & sometimes I will take calls while getting my legs moving & my heart-rate up on the bike. The most important thing is to do something & to do it regularly pic.twitter.com/13I9CpaOU6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 6, 2022

المصدر: RT