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مدير منظمة الصحة العالمية يتمرن في مكتبه على الدراجة (فيديو)

مجتمع

مدير منظمة الصحة العالمية يتمرن في مكتبه على الدراجة (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وهو يلعب في مكتبه على الدراجة، مقدما نصائح حول أهمية ممارسة الرياضة.

وقال أدهانوم غيبريسوس في تغريدته: "لدينا وظائف وحياة مزدحمة. من الصعب تخصيص وقت لممارسة الرياضة بانتظام. لكنني أحاول. لدي دراجة تمارين رياضية في مكتبي، وأحيانا أتلقى مكالمات أثناء تحريك ساقي ورفع معدل ضربات القلب على الدراجة. أهم شيء هو أن تفعل شيئا وأن تفعله بانتظام".

المصدر: RT

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