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مصر تصدر تعليمات مشددة لـ"نتفليكس وديزني"

مجتمع

مصر تصدر تعليمات مشددة لـ
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني بما وصفه بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، وذلك من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية ملزمة.

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وقال المجلس في بيان: "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

وأضاف بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طالبت أمس الثلاثاء، منصة "نتفليكس"، بمنع ما يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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