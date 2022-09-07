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مصر.. ضبط راقصات بلا ترخيص يقمن بإيحاءات جريئة

مجتمع

مصر.. ضبط راقصات بلا ترخيص يقمن بإيحاءات جريئة
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حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية في مصر قضايا جنح  لـ15 راقصة بتهمة الرقص من دون ترخيص، وإثارة رواد المكان بالإيحاءات الجنسية.

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وجاءت أبرز الأسماء في تلك القضايا كل من الراقصة "جوهرة، فيروز، لورديانا، دالما، بدرة، ديدي، ماريس".

تعود التفاصيل إلى ورود معلومات إلى رقابة المصنفات بقيام عدد من الملاهي الليلية السياحية، بالإعلان عن حفلات للراقصات المذكورات في أوقات مختلفة خلال الشهر الماضي، وعقب وجود مأمورية الضبط القضائي بالمصنفات في مواعيد الحفل بمناطق مصر الجديدة، المهندسين، شارع الهرم، الزمالك، وسط القاهرة، تم تحرير قضيتي جنحة مباشرة لكل راقصة على حدة، بتهمة الرقص دون ترخيص وعدم حمل مصنف فني، فضلًا عن ارتدائهن بدلة للرقص غير قانونية، وإثارة رواد المكان.

وفى وقت سابق، كانت الرقابة على المصنفات الفنية حررت محضرًا ضد الراقصة الاستعراضية صافيناز بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد علم جهاز الرقابة بما فعلته صافيناز في الساحل الشمالي، وقضية أخرى بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلًا عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية، تقوم بالرقص والإتيان بحركات الاغراء لإثارة رواد "كافية سلطانه".

المصدر: القاهرة 24

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