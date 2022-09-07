مصر.. هروب شخصين خلال عرض مطالبهم على محافظ بالصعيد

عقد محافظ أسوان أشرف عطية، لقاء جماهيريا مع المواطنين في مصر لرفع المعاناة عن كاهلهم بإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم، وبالفعل تمت الاستجابة لمطالب أكثر من 30 مواطنا.

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وشهد اللقاء الجماهيري واقعة هروب حالتين بعد إجراء التحليل الخاص بالكشف عن متعاطي المخدرات قبل عرض مطالبهم، وذلك ضمن منظومة لقاء المواطنين.

فيما استجاب المحافظ لمطلب شاب بعد التأكد من سلبية نتيجة التحليل وعدم تعاطيه المخدرات، والمتمثلة في تخصيص محل له في إحدى السويقات لتوفير مصدر رزق ثابت له بعد خروجه من السجن وقضاء العقوبة لمدة 7 سنوات.

وخلال اللقاء الجماهيري أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بصرف إعانات مالية عاجلة تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه من مبادرة "الناس لبعضهم"، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر لحالات تعانى من عدم تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة.

كما قرر المحافظ تسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلعا أساسية تلبي متطلبات الحياة اليومية، فضلًا عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، مع توفير الفحص والعلاج المجاني وسماعة أذن لحالات أخرى تعاني من أمراض مزمنة مثل السرطان والقلب وضمور المخ وعدم القدرة على السمع.

المصدر: القاهرة 24