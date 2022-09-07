الكويت: ضبط 25 شخصا لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية (صور)
أعلنت السلطات الكويتية عن ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات، لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لعدد من الأشخاص المضبوطين بقضايا أعمال منافية للآداب مقابل المال، معلقة عليها بالقول: "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلا بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت: "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2022
أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، حيث تم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم pic.twitter.com/GYJhuZuo1G
المصدر: RT