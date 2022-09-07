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الكويت: ضبط 25 شخصا لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية (صور)

مجتمع

الكويت: ضبط 25 شخصا لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية (صور)
AP
العلم الكويتي
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أعلنت السلطات الكويتية عن ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات، لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لعدد من الأشخاص المضبوطين بقضايا أعمال منافية للآداب مقابل المال، معلقة عليها بالقول: "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلا بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية".

وأضافت: "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: RT

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