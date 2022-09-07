داعية سعودي يثير ضجة كبيرة بعد حديثه عن العورة وعدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال (فيديوهات)
ضجة كبيرة أثارها حديث الداعية الإسلامي، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عن العورة وعدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حديث الداعية الغامدي في المقابلة التي أجراها على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "حديث الفخذ عورة، هذا حديث ضعيف علله أبوحاتم وابن القطام باضطراب فالحديث مضطرب فيه زرعة وكلاهما مجهول".
الفخذ ليس عورة ..— فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) September 6, 2022
وهذه المسألة، مثال لمسائل فقهية كثيرة تم ترويج الضعيف منها (وتدريسه في المدارس أيام التشدد)، وتجاهل الصحيح والثابت منها - كثبوت كشف الرسول ﷺ عن فخذه في أكثر من رواية في الصحيحين:#تقدير_الاحتياج#دوري_يلوpic.twitter.com/k4a0JUdPGn
وأضاف الغامدي: "العورة للرجال والنساء هي العورة المغلظة هي القبل والدبر فقط أما ما سوى ذلك بالنسبة للرجل فهو متعلق بالعرف، ما الذي تستسيغه الناس كمروءة وكذا فقط..والمرأة هناك العورة المغلظة وهناك ما يجب عليها أن تستره لقول الله تعالى "ولا يبدين زينتهن"، فإذن المرأة هناك شيء يسمى واجب الستر ولا يعني أنه عورة".
#السعودية "الفخذ ليس عورة"— حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) September 6, 2022
جديد الدعي الداعـ.ـر "أحمد قاسم الغامدي"
يقول "الفخذ ليس عورة"🤦♂️
مضيفاً: العورة للرجال والنساء هي “القبل والدبر” أما ما سوى ذلك بالنسبة فهو متعلق بالعرف وليس من المحرمات‼️
هذه نتائج لقاءاته بالملحد @Ali_Albukhaiti والحاخام @RabbiHerzog#الفخذ_عورةpic.twitter.com/qYfIzJd72C
و في المقابلة ذاتها، قال الغامدي تعليقا على صيام 6 أيام من شهر شوال بالتقويم الهجري: "لم يثبت هو (الحديث) رواه أبوسعيد الخدري وروي عنه مرفوعا وموقوفا ومعلولا بالوقف ولم يثبت عن النبي محمد أنه صام الست من شوال ولا عن أصحابه، كعمل لم ينقل عنهم".
بارك فيكم دكتور احمد— صالح (@sma_zahrani) September 6, 2022
تزيل الجهاله من عقول الناس . https://t.co/c14g7Ex0bY
المصدر: RT