بقبلة وحضن ودراجة نارية..زوجة الفنان أحمد سعد تفاجئه في برنامج تلفزيوني وتقدم له هدية (فيديو)

في عيد ميلاده، فاجأت علياء بسيونى زوجها الفنان أحمد سعد على الهواء داخل استوديو برنامج "صاحبة السعادة"، مقدمة له هدية أفرحته بها.

إقرأ المزيد

وخلال الحلقة، اشترطت الإعلامية إسعاد يونس مقدمة البرنامج، على الفنان أحمد سعد بأن يغلق عينيه، وتوجهت به إلى وسط الاستوديو حيث كانت زوجته في انتظاره قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

وقامت علياء بسيونى بتقبيل زوجها أحمد سعد واحتضانه، وكشفا عن الهدية سويا، ليعرب عن فرحته قائلا: "الله..إيه ده.. جابتلي الموتوسيكل اللى بحبه".

المصدر: "المصري اليوم"