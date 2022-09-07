غضب في الأردن بسبب خيمة مدرسية في البادية.. والسلطات توضح!

أثارت صورة متداولة لتلاميذ بالزي الرسمي أمام خيمة مدرسية في لواء الجيزة التابع للعاصمة عمان جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن استدعى توضيح الجهات الرسمية في المملكة.

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وقال مدير التربية والتعليم للواء الجيزة جمال الحناوي، أمس الثلاثاء، إن مدرستي الباسلية الأساسية للبنين والباسلية الثانوية المختلطة، تبعدان حوالي 2.2 كم فقط عن التجمع السكاني الذي تم بناء خيمة فيه من قبل مواطن، والترويج لها عبر وسائل الإعلام على أنها مدرسة.

وأشار في تصريح لـ"بترا" إلى أن مديرية التربية تواصلت مع المدارس المذكورة، وتبين غياب حوالي 20 طالبا فقط، مؤكدا أنهم مسجلون في سجلات المدارس.

وأوضح أن طبيعة لواء الجيزة، الذي يتكون من تجمعات سكانية مترامية الأطراف، يصعب إنشاء مدارس في كل تجمع منها نظرا لقلة أعداد الطلبة في كل موقع.

وأوضح أن هذا التجمع السكاني، الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة الخيمة فيه على أنها مدرسة بمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، يتلقى أبناؤه تعليمهم من خلال مدرستي الباسلية الثانوية المختلطة التي تستوعب حوالي 187 طالبا وطالبة، والباسلية الأساسية للبنين والتي تستوعب حوالي 110 طلاب.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية الأردنية أحمد المساعفة، أنه لا علاقة للوزارة بالخيمة، والتي روجت على أنها مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وقال المساعفة إن الخيمة التي أشيع أنها مدرسة طلاب، قد تم إقامتها من قبل أحد المعلمين وقام بجمع عدد من الطلاب في المنطقة بعد أن عطلهم عن مدارسهم المسجلين فيها، مؤكدا أن ذلك عمل غير مقبول.

وبين أن الطلاب تم قبولهم في مدارس قريبة من أماكن سكنهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقيم الوزارة مدارس لأي تجمع في أي مكان.

المصدر: بترا