مصر.. أسرة قاتل طالبة المنوفية تعلق بعد انتحاره بنفس سلاح الجريمة

علق مصطفى فتحى أبوعميرة شقيق، أحمد فتحي أبوعميرة قاتل الطالبة أمانى الجزار، بطلق ناري في الظهر لرفضها الارتباط به، وانتحاره بعد ذلك بنفس سلاح الجريمة.

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وقال شقيق المتهم، "أنا لا أنكر ما فعله أخي، وأعلم أن حتى وإن كان هرب من قضاء الدنيا فهناك قضاء الآخرة لا محال".

وأكمل شقيق المتهم، من خلال بوست على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، "أحمد كان راجل جدع وساعد ناس كتير وحافظ على شباب كتير في البلد، كانت هتدخل في سكة المخدرات وهو اللي وقفلهم منه لنفسه، ومكنش مستني حاجه من حد الحمد الله هي جدعنته اللي كانت ممشياه".

وأوضح أنه مات وسره مات معه، وأنه أخطأ وربنا موجود، وطالب من كان له خصومة مع أن يسامحه ويدعو له بالرحمة والمغفرة، قائلأ: "لو أحمد أذى حد يسامحه هو عند ربنا الذي يعلم كل شيء".

المصدر: المصري اليوم