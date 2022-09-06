مدرس يلعب "البلوت" مع تلاميذه يثير ضجة كبيرة بالسعودية (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر أستاذا يلعب "البلوت" (طريقة لعب بأوراق الشدّة، تشتهر في المجتمعات الخليجية) مع تلاميذه في إحدى المدارس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، بالإضافة إلى أنه تم توثيق صورة عن إنذار قيل إنه وجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة.

وعلى صفحته في "تويتر"، علق الأستاذ على مقطع الفيديو قائلا: "كانت فسحة والكل في الساحة، وكنت أدور على الفصول عشان أتأكد أن الكل نزل للساحة، ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبة، وتصور المقطع ونزل في أكثر من مكان، ولما نزلته في حسابي فجأة الكل يتكلم عنه ووصل ترند".

كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند 😂😂 https://t.co/WcYzQqHZPg — rayan (@i_xx80) September 5, 2022

وتباينت الآراء حول ما قام به المدرس، حيث طالب البعض بفصله، في حين اعتبر آخرون أن تصرفه محاولة للتقرب من الطلاب.

الاهم انك قريب من طلابك وبكدا بتحببهم فالتعليم . https://t.co/Aemfw8AguJ — Fatin ع 💚🤍 (@2oFatin) September 6, 2022

معلم ويلعب بلوت داخل الفصل !!



لا المكان ولا الزمان مناسب ، التساهل مع الطلاب يجرؤهم على التمرد ويسقط هيبة المعلم . هم ليسوا اصدقاء بل طلاب علم . https://t.co/xkry9ZjFM4 — DON ! (@d_roma2) September 6, 2022

الله يسعدك كثر ما تسعدهم. — م.Mayyed (@m_al3awadhi) September 5, 2022

المصدر: RT