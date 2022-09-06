 
مباشر

مدرس يلعب "البلوت" مع تلاميذه يثير ضجة كبيرة بالسعودية (فيديو)

مجتمع

مدرس يلعب
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr37

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر أستاذا يلعب "البلوت" (طريقة لعب بأوراق الشدّة، تشتهر في المجتمعات الخليجية) مع تلاميذه في إحدى المدارس.

إقرأ المزيد
طلاب هنود يربطون أستاذ رياضيات بشجرة ويضربوه بعد منحهم درجات متدنية (فيديو)
طلاب هنود يربطون أستاذ رياضيات بشجرة ويضربوه بعد منحهم درجات متدنية (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، بالإضافة إلى أنه تم توثيق صورة عن إنذار قيل إنه وجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة.

وعلى صفحته في "تويتر"، علق الأستاذ على مقطع الفيديو قائلا: "كانت فسحة والكل في الساحة، وكنت أدور على الفصول عشان أتأكد أن الكل نزل للساحة، ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبة، وتصور المقطع ونزل في أكثر من مكان، ولما نزلته في حسابي فجأة الكل يتكلم عنه ووصل ترند".

وتباينت الآراء حول ما قام به المدرس، حيث طالب البعض بفصله، في حين اعتبر آخرون أن تصرفه محاولة للتقرب من الطلاب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا