مصر.. أزمة بين داعية إسلامي وطليقة الفيشاوي بسبب صور

نشبت أزمة بين الداعية الإسلامي مظهر شاهين، وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي سيدة الأعمال ندى الكامل، بسبب صورها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وردت ندى الكامل على الداعية الإسلامي بعدما انتقدها قائلة: "عامل فيها خبير تجميل، وبعدين إنت بتهـاجمني ولا بترفع مقاساتي، ما تتوضا كده وتستغفر ربنا وتصلي لك ركعتين".

وجاءت البداية بهجوم مظهر شاهين على الفنان محمد عطية بعد حديث الأخير عن تفضيله "المساكنة" على الزواج المتعارف عليه شرعًا وقانونًا، حيث كتب مظهر شاهين على فيسبوك: "كلامُك عن المُساكنة وقاحة ودعوة للبغاء ونشر الفسق والفجور في المجتمع"، مضيفا: "افتكاساتك دي شغل (تسالي) لا تناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ، والبنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها".

وتابع: "الإسلام حين شرع العقود كان الهدف من ذلك الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ على النسل، وهل تقبل أن تعيش أختك أو ابنتك مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد بدون عقد زواج؟ فإن قبلت فأنت ديوث".

يبدو أن رد الشيخ مظهر شاهين على حديث "المساكنة" الوارد في تصريحات محمد عطية لم يعجب طليقة أحمد الفيشاوي التي ردت بدورها على قوله إن "الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط، يشملها الإسلام، وليس 4200 دين، كما تزعم إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين"، فكتبت عبر إنستجرام: "الأرض عليها 8 مليار إنسان، تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب، اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك، ياريت تمارس إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب".

ويبدو أن هذا التعليق من ندى الكامل لم يرق للشيخ مظهر شاهين الذي سخر منها قائلا "الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي بحرقة من غيرتها على البشرية، ورفضها الخراب والدمار، كدت أفقد الوعي أمام حرصها على إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي، حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوى 3 رسالات سماوية يشملها الإسلام.. وكيف سوّلت لي نفسي أن أنكر أديانًا وضعية يعتنقها أناس يعبدون البقر (السادة والمنقطة)، والنار (الملهلبة)، والفئران (الكيوت)؟".

المصدر: المصري اليوم