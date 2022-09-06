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الكشف عن إجمالي عدد القوى العاملة في قطاع الفضاء الإماراتي

مال وأعمال

الكشف عن إجمالي عدد القوى العاملة في قطاع الفضاء الإماراتي
إطلاق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء 2022
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كشف المشاركون في مؤتمر إطلاق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء 2022، أن إجمالي القوى العاملة الممثلة لقطاع الفضاء في الإمارات يتجاوز 3100 من المهندسين والفنيين والمختصين.

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وقال المشاركون في المؤتمر الذي عقد صباح أمس الاثنين في أبوظبي، بشراكة استراتيجية بين وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن هؤلاء الأشخاص يمثلون أكثر من 80 جهة وشركة عاملة في صناعة واقتصاد الفضاء بدولة الإمارات.

وأجمعوا على أن نجاح مشروع "المسح الاقتصادي للفضاء 2022"، من شأنه أن يسهم في فهم احتياجات قطاع الفضاء ومشغليه والقائمين عليه في الدولة، ويعزز من القدرات الوطنية على تحقيق مزيد من الإنجازات المتميزة على المستويين المحلي والعالمي.

المصدر: وام

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