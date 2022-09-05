وسائل إعلام سودانية تتناقل فيديو عن رفض مواطنين تسلم مساعدات من رجل أعمال سعودي
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رفض مواطنو قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة في السودان، اليوم الاثنين، تسلم قافلة مساعدات إنسانية من رجل أعمال سعودي ،وفق فيديو تناقلته وسائل إعلام سودانية.
وأفادت مواقع سودانية بأن صاحب القافلة قام بإحضار مساعدات تتمثل في مواد غذائية وعددها ألف سلة، إلا أنه اشترط في تسليم السلال أن يتم تصوير كل مواطن أثناء استلام سلته.
واعتبر المواطنون شرط رجل الأعمال نوعا من أنواع "الذلة والإهانة"، وقاموا بإعادة المواد الغذائية إلى السيارة التي كانت تحملها.
المصدر: وسائل إعلام سودانية