مصر.. إعدام شقيقين ارتكبا جريمة مروعة

قضت محكمة مصرية بإعدام شقيقين قتلا مواطنا حرقا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمحافظة كفر الشيخ، وشرعا في قتل مواطن آخر، وذلك بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدامهما.

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وقال أحمد العطار، محامي الضحية، إن "المتهمين دخلوا على الضحية الشيخ محمد فتحي العطار، في منزله وقاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال عليه وأشعلوا به النيران ولم يرحموا استغاثته".

وتابع محامي الضحية أن "ذلك بسبب أن المتهمين سرقوا من المجني عليه موبايلا خاصا بزوجته ومبلغا ماليا 2000 جنيه، وعندما هددهم المجني عليه كي يعيدوا ما سرقوه، قاموا بأعمال بلطجة كثيرة وترويع المواطنين وعزموا على قتل المجني عليه، وبالفعل نفذوا ما عزموا عليه، وشرعوا في قتل مواطن آخر".

وقال نجل المجني عليه، الشيخ محمد فتحي العطار: النار اللي فينا اطفت وخدنا عزا والدنا وفرحتنا بحكم الإعدام متتوصفش، وتابع نجل المجني عليه: والدي مقدرش يدافع عن نفسه لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت زوجة المجني عليه أنها لم تكن تتوقع أن يشعل هؤلاء النيران في زوجها، حيث قالت: كنت فاكراها خناقة عادية لقيتهم مولعين فيه بمية النار والبنزين.

المصدر: القاهرة 24