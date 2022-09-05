 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة الروسية في هجوم انتحاري عند بوابتها بكابل

هندي وليس مصريا.. صورة طفل يذاكر على ضوء مصباح شارع تثير ضجة

مجتمع

هندي وليس مصريا.. صورة طفل يذاكر على ضوء مصباح شارع تثير ضجة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqsk

أثارت صورة طفل يذاكر على ضوء مصباح شارع ضجة كبيرة في مصر، بعد أن قيل إنه "تم قطع الكهرباء عن منزله وسحب العداد لعدم سداد الفاتورة بعد عدة أشهر بعد وفاة والده"، فما مصدرها؟

إقرأ المزيد
طلاب هنود يربطون أستاذ رياضيات بشجرة ويضربوه بعد منحهم درجات متدنية (فيديو)
طلاب هنود يربطون أستاذ رياضيات بشجرة ويضربوه بعد منحهم درجات متدنية (فيديو)

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وسط تعليقات مفادها أن "الطفل يستذكر دروسه أعلى منزله بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية، على ضوء عامود إنارة في الشارع، بعد قطع الكهرباء عن منزله وسحب العداد لعدم سداد الفاتورة عدة أشهر بعد وفاة والده وعدم قدرة والدته على سداد مستحقات شركة الكهرباء".

في حين أنه تم كشف حقيقة هذه الصورة والأخبار المتداولة، حيث تبين أن الصورة لطفل هندي من سكان مدينة فيروز أباد.

وتمت الإشارة إلى أن الصورة تأتي ضمن حملة تقودها هيئة "EESL- خدمات كفاءة الطاقة المحدودة"، التي كانت تحتفي بتوصيل الإنارة لشوارع المدينة، إذ كانت الهيئة قد نشرت الصورة معلقة عليها بالقول: "لقد أثرت "SLNP" بشكل إيجابي على حياة هؤلاء السكان، ومن خلال توفير الإضاءة لهم وضمان رؤية واضحة، يمكن رؤية صبي صغير في فيروز أباد وهو يدرس تحت ضوء مصباح الشارع "LED" المثبت لدينا".

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا