هندي وليس مصريا.. صورة طفل يذاكر على ضوء مصباح شارع تثير ضجة

أثارت صورة طفل يذاكر على ضوء مصباح شارع ضجة كبيرة في مصر، بعد أن قيل إنه "تم قطع الكهرباء عن منزله وسحب العداد لعدم سداد الفاتورة بعد عدة أشهر بعد وفاة والده"، فما مصدرها؟

إقرأ المزيد

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وسط تعليقات مفادها أن "الطفل يستذكر دروسه أعلى منزله بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية، على ضوء عامود إنارة في الشارع، بعد قطع الكهرباء عن منزله وسحب العداد لعدم سداد الفاتورة عدة أشهر بعد وفاة والده وعدم قدرة والدته على سداد مستحقات شركة الكهرباء".

طفل مصري من احدي قري محافظه الدقهليه تسمي اوليله مرشحه لتكون صورة العام في مجله الدلي ميل البريطانيه وهو يؤدي واجباته علي ضوء مصباح عمود الشارع لان بيته لا يوجد به كهرباء منذ خمس سنوات بعد سحب العداد لعدم دفع الفواتير بعد موت والده pic.twitter.com/8vcpqcmbLr — 🦅D.Waleed🦅 (@WaleedElshark10) September 4, 2022

صورة لطفل مصري من قريه أوليلة بــ #الدقهليه مرشحه لتكون صورة العام في مجله الدلي ميل البريطانية وهو يؤدى واجباته علي ضوء مصباح عامود الشارع لان بيته لا يوجد به كهرباء منذ خمس سنوات بعد سحب العداد لعدم دفع الفواتير بعد موت والده. pic.twitter.com/XZ51zEZxLs — الصفحة الرسمية للشعوب الاسلامية 🌐 (@JfYmGzQhNyXEuB7) September 4, 2022

في حين أنه تم كشف حقيقة هذه الصورة والأخبار المتداولة، حيث تبين أن الصورة لطفل هندي من سكان مدينة فيروز أباد.

وتمت الإشارة إلى أن الصورة تأتي ضمن حملة تقودها هيئة "EESL- خدمات كفاءة الطاقة المحدودة"، التي كانت تحتفي بتوصيل الإنارة لشوارع المدينة، إذ كانت الهيئة قد نشرت الصورة معلقة عليها بالقول: "لقد أثرت "SLNP" بشكل إيجابي على حياة هؤلاء السكان، ومن خلال توفير الإضاءة لهم وضمان رؤية واضحة، يمكن رؤية صبي صغير في فيروز أباد وهو يدرس تحت ضوء مصباح الشارع "LED" المثبت لدينا".

المصدر: "المصري اليوم"