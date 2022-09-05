لاجئة أوكرانية تخطف مليونيرا بريطانيا من زوجته

تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن ملابسات حادثة جديدة، انهارت فيها أسرة بسبب لاجئة من أوكرانيا. وهذه المرة جرت الحادثة في إحدى الأسر الثرية والمتنفذة.

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وفي التفاصيل، ذكرت صحية "ذا صن" أن المليونير هاكون أوفرلي الرئيس السابق ومؤسس شركة الائتمان "ونغا"، البالغ من العمر 52 عاما، ارتبط بعلاقة غرامية مع امرأة من أوروبا الشرقية "أوكرانيا" بعد أن جرى استقبالها في منزل الأسرة على خلفية الحرب هناك.

وأشير إلى أن المستثمر ورائد الأعمال عبر الإنترنت، هاكون أوفرلي، انتقل للعيش مع صديقته الأوكرانية وترك زوجته إيموجين أوفرلي وأطفالهما بعد شهور من وصول اللاجئة إلى بريطانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير أن المليونير أوفرلي، الذي تقدر قيمته بـ 5 ملايين جنيه إسترليني، ضغط على الحكومة للمساعدة في إحضار اللاجئين إلى المملكة المتحدة من أوكرانيا منذ بداية الحرب في مارس، وأنه مارس ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتل في مارس لتسريع عملية إحضار صديقته إلى بريطانيا.

وكان أوفرلي قد غرّد مرارا معربا عن دعمه لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة منذ بداية "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، في وقت سابق من هذا العام.

يشار إلى أن أوفرلي، وهو من مواليد النرويج، وكان درس الرياضيات في جامعة أوسلو وحصل أيضا على شهادة في الاقتصاد من جامعة دورهام، فيما بدأت ثروته تتسع في السنوات الأولى بعد تأسيسه شركة بورصة عبر الإنترنت في عام 1997.

المصدر: ديلي ميل