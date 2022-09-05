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طليقة أحمد الفيشاوي ترد على معجب عرض الزواج عليها وتكشف عن أكثر ما يجذبها في الرجل

مجتمع

طليقة أحمد الفيشاوي ترد على معجب عرض الزواج عليها وتكشف عن أكثر ما يجذبها في الرجل
إنستغرام
ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي
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ردت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على طلب معجب بالزواج منها، خلال جلسة أسئلة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام".

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وطلبت ندى الكامل على حسابها في "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري"، من متابعيها، بأن يسألوها ما يريدون، ليقوم أحد المعجبين بعرض الزواج عليها قائلا: "أنا عايز اتجوزك، بس عارف إنك مش هتفكري غير في الفلوس، بس أنا بحبك". 

وردت طليقة الفيشاوي عليه قائلة: "الحمد لله معايا فلوس كتير أوي.. ملايين مش كام قرش في البنك.. وعندي شغل كبير ومش محتاجة راجل عشان يصرف عليا".

طليقة أحمد الفيشاوي ترد على معجب عرض الزواج عليها وتكشف عن أكثر ما يجذبها في الرجل

وعن سؤال حول أكثر ما يجذبها في الرجل، أجابت ندى الكامل بالقول: "الاحترام و الهدوء و الذكاء، وأن لا يكون متاحا كثيرا".

 

طليقة أحمد الفيشاوي ترد على معجب عرض الزواج عليها وتكشف عن أكثر ما يجذبها في الرجل

المصدر: RT 

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