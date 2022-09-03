"كلبي اسمه ميسي وأنا مع المساكنة وضد إعدام قاتل نيرة أشرف"..تصريحات نارية للفنان محمد عطية (فيديو)

أطلق الفنان المصري، محمد عطية، تصريحات نارية في برنامج "شو القصة"، كاشفا العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية.

إقرأ المزيد

وخلال البرنامج، قال محمد عطية: "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ساهم فى تغير حياتي خلال السنوات الماضية، فهو شخص سخر حياته كلها لعمله، ويلعب الرياضة بشكل مستمر، وقررت أن أسير على غراره فى مسألة الرياضية والتمارين"، مضيفا: "أنا من محبي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بشكل كبير، وأطلقت على كلبي ذات الاسم، ولكن رونالدو أثر فيّ من الناحية البدنية، وأصبحت نسبة الدهون لدي 7% كما لديه".

وأوضح محمد عطية أنه يرفض فكرة الزواج قبل ان يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها، أي "المساكنة"، لافتا إلى أنه "يخشي إنجاب فتاة، حتى لا تتعرض للمضايقات التى يفعلها البعض ضد السيدات فى المجتمعات العربية"، على حد قوله.

وطالب الفنان المصري بمحاسبة الشخص الذي سرب تقرير كشف العذرية على الطالبة الراحلة، نيرة أشرف، متابعا: "موضوع التشريح ده موجود في كل جرائم القتل، لكن إعلان فكرة هي عذراء ولا لأ، دي حاجة المسؤولين..المفروض يحاسبوا المتسبب عليها جدا، لأن دي بتعكس إزاي المجتمع بيحكم على المرأة أو القتيلة من خلال شرفها اللي بيتمثل في علاقاتها الجنسية".

وأشار إلى أنه ضد عقوبة إعدام قاتل نيرة أشرف، ويفضل أن يعاقب لمدة 25 عاما داخل السجن.

وكشف محمد عطية أنه "يتعرض للتحرش على موقع إنستغرام"، موضحا أنه "لم يقم بهذا الفعل طيلة حياته".

وأردف: "لا أعيش قصة حب حاليا، وهو الأمر المريح بالنسبة لي، فارتباطي العاطفي مرهون بالعثور على فتاة تؤمن بفكرة قبول حياة الآخر كما هي".

المصدر: "صدى البلد"