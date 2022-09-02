 
مباشر

"جن فوق منزل دجال".. صورة رجل عار تثير الرعب في مصر والأمن يكشف التفاصيل

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqe2

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن ظهور جن أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراق المنزل بمحافظة الإسماعيلية.

إقرأ المزيد
القصة الكاملة لصورة الفتاة المثيرة للجدل في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل
القصة الكاملة لصورة الفتاة المثيرة للجدل في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30 / 8 /2022 تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالسير عاري الجسد وفي حالة هياج، ويلقي الحجارة على المارة ممسكا بيده سلاحا أبيضا، سكين، وحال محاولة الأهالي تهدئته دلف داخل مسكنه وأضرم النيران به".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة "وأمكن السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وتبين أنه مهتز نفسيا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا