مصر.. فتاة تقتل صديقتها بطريقة مروعة بعد مطالبتها بـ"الشذوذ الجنسي" وفيديو يرصدها قبل الجريمة

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة في مصر، بحبس المتهمة بقتل صديقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء والدي المجني عليها لسماع أقوالهما حول الواقعة وسرعة التحريات.

وكلفت جهات التحقيق الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأضافت المتهمة أمام جهات التحقيق، أن "والديها منفصلان وأنها استغلت ذهاب والدتها إلى بورسعيد لشراء بعض المستلزمات وصنعت مشنقة لقتل صديقتها، بسبب طلباتها المتكررة بممارسة الشذوذ الجنسي".

وأوضحت مريم، أنها "طلبت من المجني عليها التوقف عن ممارسة الشذوذ، فهددتها بفضحها أمام والديها، فقررت شنقها وحررت محضرا بالواقعة بعد أن سمع جيرانها صوت بكائها وصراخها".

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مريم أ أ، 16 سنة، وتنتمى لمحافظة بورسعيد، وبعمل التحريات تبين قيام صديقتها م. م، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بخنقها حتى الموت داخل حمام الشقة المقيمين بها بعد قيام والدها بطردها من المنزل، وتم ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.