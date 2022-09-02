استحوذت على القلوب.. لفتة إنسانية لممرض مصري مع مصابة بالسرطان

استضاف برنامج ناس أونلاين الممرض المصري عمر محمد الذي حقق تفاعلا كبيرا بعد فيديو ظهر فيه وهو يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم بعفوية وحب.

استهل الممرض عمر محمد حديثه عن كواليس الفيديو، حيث "لبى طلب الطفلة بالوجود إلى جانبها، عندما بدت متعبة صحيا ولا تستطيع النوم من آلامها، ليبادر ويجلس بجانبها يحاول تمضية الوقت معها حتى تنام كوالديها".

وأضاف عمر أن عملية تصويره تمت بعفوية من قبل زميل له وهو لم يعلم إلا بعد انتشار الفيديو على المنصات الاجتماعية، متابعا" ما كنتش متوقع ينتشر بالطريقة دي".

وتابع الممرض المصري أن هناك الكثير من الحالات التي تؤثر فيه عاطفيا ونفسيا، خاصة وأن عمله مع فئة الأطفال المرضى، لذلك يحاول خلق علاقة جيدة تبني الثقة مع الطفل، وخلق ود وحب متبادل معه، مضيفا أن الأطفال يطالبون بوجوده دائما، وهو ما يجعله أقرب والإحساس بمشاعرهم الطفولية والصادقة.

وحول التعليقات على الفيديو المنتشر، قال محمد إنه تلقى الكثير من الإشادات والدعاء للأطفال بالشفاء، متابعا أن هناك تعليقات إيجابية لفريق التمريض في المستشفى وعمله الشاق، وهو ما أفرحه كثيرا.

المصدر: RT