وسائل إعلام تكتشف لماذا حمل شاب في اجتماع مع لوكاشينكو ملصقا كتب عليه "أنقذني"

اكتشفت وسائل إعلام بيلاروسية أن الشاب الذي كان يجلس مع ملصق "أنقذني" أثناء البث الحي للدرس المفتوح للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، هو طالب جديد في جامعة بيلاروس يدعى رومان.

ووقع الحادث بالملصق قبل عدة دقائق من انتهاء الدرس المفتوح الذي أجراه الرئيس البيلاروسي خلال 4 ساعات.

وكتب موقع "Tochka.by" البيلاروسي عن تصرح الطالب قوله: "الموضوع ليس كما صوره البعض على الإطلاق. الحقيقة هي أنني لم أتمكن من تناول الطعام مساء أمس، ولم أتمكن من تناول الإفطار هذا الصباح لأنني لم أسمع المنبه ونمت كثيرا. في نهاية اللقاء كنت أشعر ببعض التلبك في معدتي. وكتبت لمرشدي في المسنجر: "أنقذني"، لكنه لم يرد. ثم كتبت في دفتر ملاحظاتي".

وأضاف رومان أنه في هذه اللحظة بالذات بدأ الرجل الجالس أمامه يطرح سؤاله، وبدأت الكاميرا في التصوير. وأوضح: "إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى في النهاية أنني أنقل الملاحظة إلى مرشدي الذي كان يجلس أمامي".

وتابع الشاب أنه يفهم بشكل جيد أن هذا الوضع قد يؤثر سلبا على دراسته، لأن مقطع الفيديو هذا أثار بعض الضجيج. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يريد أن يواصل دراسته بهدوء لأنه ضحى بكثير من أجلها.

المصدر: نوفوستي