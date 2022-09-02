القصة الكاملة لصورة الفتاة المثيرة للجدل في مصر.. والأمن يتحرك بشكل عاجل

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات استغاثة، من فتاة تدعى ريهام، تستغيث من أسرتها، وتتهمهم بحبسها والتعدي عليها بعنف.

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وأثارت المنشورات المتداولة حالة من التعاطف مع الفتاة، حيث طالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضبط الأسرة ومعاقبتها.

وتلقت قوات الأمن إخطارا، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ، من مركز شرطة دكرنس، حول تعرض فتاة لعنف أسري، وحبسها داخل منزلها في قرية دموه، التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم ضبط الأسرة، وتبين أن الفتاة تدعى: ريهام- 24 عاما، مقيمة في قرية دموه.

كما تبين أن مشاجرة نشبت بينها وبين والدها بسبب تغيبها عن المنزل لمدة 24 ساعة، دون علمه، وأكد الأب خلال محضر الشرطة، أن نجلته تغيبت عن المنزل لأكثر من 24 ساعة، وأغلقت هاتفها المحمول خلال هذه الفترة، إلا أنها عادت للمنزل بعدها، وعند محاولته تأديبها، ومعرفة سبب ومكان تغيبها فوجئ بابنته تتعدى عليه بالضرب، وبتمزيق ملابسه، حتى تدخل الجيران، وفضوا الاشتباك.

‎وأضاف الأب في محضر الشرطة، أن ابنته أصيبت بحالة من الهياج العصبي، وتعدت على بعض الجيران الذين حاولوا فض الاشتباك، فضلا عن نزولها إلى جراج المنزل، وتحطيم محتويات السيارة الخاصة به.

‎وقال الأب: كنت بأدِّب بنتي زي أي أب، لكن فوجئت بتصرفها تجاهي، وتعديها عليَّ، وعلى والدتها.

وأشار الأب في أقواله، إلى أن لديه 4 بنات، وابنته محررة البلاغ، ترتيبها الثالث بين شقيقاتها.

و‎تقرر تحرير محضر بالواقعة وعرضه النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك بعد رفض الفتاة التنازل عن البلاغ.

المصدر: القاهرة 24