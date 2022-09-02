تلميذ يوجه طلبا غير مسبوق لبوتين

قام الرئيس الروسي فلاديميربوتين خلال لقائه مع عدد من تلاميذ المدارس في مدينة كالينينغراد بتهنئة والد طفل بشكل جماعي في ذكرى ميلاده.

حيث عبر أحد التلاميذ عن رغبته بمصافحة الرئيس بوتين نيابة عن والده، قائلا للرئيس: " إن والدي يحترمك جدا، وهو الآن يخضع للحجر الصحي، فلن أجد أفضل من هذه الهدية لأقدمها له في ذكرى ميلاده الذي يصادف يوم غد".

فقام الرئيس بمصافحة التلميذ - الطفل وتقديم التهنئة لوالده بشكل جماعي مع الطلاب الحاضرين.

وفي نهاية اللقاء قام الرئيس بصحبة التلاميذ المتواجدين بترديد النشيد الوطني الروسي.

المصدر: مواقع إعلام روسية