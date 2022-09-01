مصر.. الحكم بسجن فتاتين هاربتين لـ5 سنوات بسبب امتحان جامعي

قضت محكمة مصرية بمعاقبة فتاتين اثنتين بالسجن لمدة 5 سنوات، غيابيا على خلفية اتهامهما بالتزوير وأداء الأولى لامتحان في كلية التربية للطفولة المبكرة بدلا من المتهمة الثانية.

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تعود تفاصيل القضية "عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمتين، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بارتكاب تزوير في محررات رسمية، بأن قامت المتهمة الأولى بتدوين بيانات المتهمة الثانية على خلاف الحقيقة، وذلك لإثبات حضورها لأداء الامتحان، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن دونت بيانات المتهمة الثانية، وجعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

وتبين أن المتهمة الثانية "اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى، في ارتكاب تزوير بالمحررات الرسمية - محل الاتهام سالف البيان، بأن أمدت المتهمة الأولى بالبيانات المراد تدوينها بتلك المحررات، وذلك لإثبات حضورها لأداء الامتحان، فجعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".

المصدر: القاهرة 24