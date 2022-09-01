دعوة ضابط مكلف بالتحقيق في قضية فساد تتعلق بسيدة كوريا الأولى إلى مراسم تنصيب يون

كشف مسؤول أن ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق في قضية فساد يزعم أنها تتعلق بزوجة الرئيس الكوري كيم كيون ووالدتها كان من بين الضيوف المدعوين لحضور مراسم تنصيب الرئيس يون سيوك- يول.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية إن الضابط، الذي تم حجب هويته، دعي إلى المراسم التي أقيمت في الجمعية الوطنية في مايو تقديرا لدوره في منع تسرب تكنولوجيا حيوية إلى الخارج.

وكان الضابط من بين 700 ضيف خاص، مثل رجال الإطفاء وجنود ومسؤولين حكوميين.

في وقت سابق، أثيرت قضية مماثلة متعلقة بدعوة نجل رجل أعمال يخضع للتحقيق في قضية تلاعب في الأسهم يزعم أن السيدة الأولى في كوريا كيم متورطة فيها.

ورد المكتب الرئاسي على انتقادات المعارضة، أنه من الصعب التحقق من أسماء جميع المشمولين في قائمة الحضور في حفل التنصيب.

المصدر: يونهاب