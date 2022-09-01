بوتين يشارك في افتتاح 5 مدارس في طاجيكستان لتعليم الطلاب باللغة الروسية

شارك الرئييس الروسي، فلاديمير بوتين ، ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمان، خلال اجتماع عبر الفيديو في مراسم افتتاح 5 مدارس لتعليم اللغة الروسية في طاجيكستان.

وتفتتح المدارس الجديدة لتعليم الطلاب في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، وفي مدن: كولياب، وخجندة، وبوختار، و تورسونزاده.

ومن جانبه قدم الرئيس الطاجيكستاني شكره للرئيس بوتين على دعمه لبناء المدارس الجديدة في بلاده، وأشار إلى أن "بناء العلاقات الإنسانسة له مكانة خاصة في العلاقات الروسية الطاجيكية".

ونوه إمام علي رحمان إلى "أن طاجيكستان مهتمة بمزيد من توسيع التعاون مع الاتحاد الروسي في مجال التعليم، وبتطوير دراسة اللغة الروسية، فهناك 39 مدرسة في البلاد تدرس باللغة الروسية ، ويدرس فيها 27 ألف شخص".

وبدوره قال الرئيس بوتين أنه وخلال اجتماع مع محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين أخبره الأخير بتخصيص مبنى للمركز الثقافي لطاجيكستان، وأشار بوتين إلى "الاهتمام المتزايد بتدريس اللغة الروسية في طاجيكستان".

المصدر: إزفيستيا