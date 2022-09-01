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إعلان عن فتيات مراهقات يثير غضب الفنان محمد صبحي

الثقافة والفن

إعلان عن فتيات مراهقات يثير غضب الفنان محمد صبحي
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أعلن الفنان المصري، محمد صبحي، تقدمه ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد منتحلي شخصيته، والمخرج محمد فاضل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة من المنشور المزيف الذي تضمن إعلان عن فرصة للشباب والمراهقين لدخول الوسط الفني، وعلق قائلًا: "تم إبلاغ مباحث الإنترنت عن صاحب هذا البوست المزيف بتهمة النصب واستقطابه للمراهقين".

وتابع: "كما يجري استغلال اسم الفنان محمد صبحي والمخرج محمد فاضل، في إعلان كاذب لم يصدر عنهما، نرجو من الجميع عدم التعامل مع أي شخص أو جهة غير الصفحة الرسمية".

المصدر: القاهرة 24

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