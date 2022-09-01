 
مباشر

مصر.. محامي قاتل فتاة المنصورة يكشف مفاجآت وأخطاء في الحكم

مجتمع

مصر.. محامي قاتل فتاة المنصورة يكشف مفاجآت وأخطاء في الحكم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq28

وصل المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم محمد عادل،  قاتل الطالبة نيرة أشرف، للمحكمة للتقدم بمذكرة طعن على الحكم الذي صدر ضد موكله بإعدامه شنقا.

إقرأ المزيد
في أول بيان له .. محامي قاتل نيرة أشرف بمصر يكشف عن ثغرة في القضية
في أول بيان له .. محامي قاتل نيرة أشرف بمصر يكشف عن ثغرة في القضية

وقال المحامي أشرف نبيل، إنه تقدم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام بحق موكله محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه تقدم بالطعن بعد دراسة وقراءة حيثيات القضية والحكم والذي وصفه بقوله: "مكتوب بدقة شديدة".

وأكد دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أنه بعد قراءة ودراسة حيثيات الحكم ورغم دقتها الشديدة في الكتابة، لكنها لم تسلم من الأخطاء، لافتا إلى أنها اشتملت على 11 خطأً مكتوبا بحيثيات الحكم.

وأشار المحامي أشرف نبيل، إلى أن الأخطاء الـ 11 المكتوبة بالحكم الصادر ضد المتهم، تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي بطلانه مطلقا ونقضه واجب في هذه الحالة وفق ما نص عليه القانون، وحسبما صرح.

وتقدم المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، بخالص التعازي لأسرة المجني عليها، قائلا: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة نيرة أشرف ربنا يصبرهم، وتغمدها الله بواسع رحمته".

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا