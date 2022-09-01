مصر.. محامي قاتل فتاة المنصورة يكشف مفاجآت وأخطاء في الحكم

وصل المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، للمحكمة للتقدم بمذكرة طعن على الحكم الذي صدر ضد موكله بإعدامه شنقا.

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وقال المحامي أشرف نبيل، إنه تقدم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام بحق موكله محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه تقدم بالطعن بعد دراسة وقراءة حيثيات القضية والحكم والذي وصفه بقوله: "مكتوب بدقة شديدة".

وأكد دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أنه بعد قراءة ودراسة حيثيات الحكم ورغم دقتها الشديدة في الكتابة، لكنها لم تسلم من الأخطاء، لافتا إلى أنها اشتملت على 11 خطأً مكتوبا بحيثيات الحكم.

وأشار المحامي أشرف نبيل، إلى أن الأخطاء الـ 11 المكتوبة بالحكم الصادر ضد المتهم، تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي بطلانه مطلقا ونقضه واجب في هذه الحالة وفق ما نص عليه القانون، وحسبما صرح.

وتقدم المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، بخالص التعازي لأسرة المجني عليها، قائلا: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة نيرة أشرف ربنا يصبرهم، وتغمدها الله بواسع رحمته".

المصدر: القاهرة 24