حادث مروري مروع على طريق مصر - الإسماعيلية

قتل شخص وأصيب 22 آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث انقلاب حافلة في طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.

وبحسب المعلومات الأولية وقع الحادث جراء اختلال عجلة القيادة في يد سائق الحافلة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وجرى إسعاف نصف المصابين بعين المكان.

وتم نقل باقي المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، ونقلت إحدى عربات الإسعاف جثة الشخص المتوفى إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان.

المصدر: القاهرة 24