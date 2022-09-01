بعد فيديو حفلة ميريام فارس المثير.. القبض على 6 سعوديين في الرياض!

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على 6 مواطنين بعد مقطع فيديو متداول خلال حفلة الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، في الرياض، أثار جدلا.

وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، في تغريدة على "تويتر"، أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو خلال مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض".

شرطة منطقة الرياض تقبض على (6) أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام. pic.twitter.com/9ZuBoFQPgs — الأمن العام (@security_gov) August 30, 2022

وأضاف أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الشجار، الذي يظهر مجموعة من الشبان وهم يشتبكون بالإيدي والكراسي، خلال حفلة للمغنية اللبنانية ميريام فارس، الخميس الماضي.

فيديو | القبض على 6 أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام في الرياض#نشرة_التاسعة#الإخباريةpic.twitter.com/Al7EASsNtt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2022

المصدر: RT