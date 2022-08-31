مصر.. مشادة كلامية بين مذيعات بسبب ياسمين صبري وأبو هشيمة (فيديو)

اندلعت مشادة كلامية بين مذيعات برنامج "نادي النساء السري" أثناء الحديث عن عودة الفنانة ياسمين صبري لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد فترة طلاق طويلة.

وانفعلت إحدى المذيعات وقالت: "انتم شاغلين بالكم بياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ليه، ما تسيبوا الناس في حالها"، وردت أخرى: "دي أخبار النجوم ولازم نتابعهم".

وقالت مذيعة ثالثة: "أنا بصراحة فرحانة بعودتهم، الاثنين شكل بعض، وبحبهم"، فيما أفادت رابعة: "هي بنت خالتك عشان فرحانة لها عشان رجعت".

هذا، وردت مذيعة خامسة في البرنامج نفسه: "لما الستات تشغل دماغاها في حاجة لازم تعرفها".

وقالت المذيعة دينا سليم إنها معجبة بقصة حب الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسعيدة بالعودة، بعد فترة انفصال.

كما قالت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوى، التي تقدم البرنامج معها: "لما الستات تشغل دماغها في حاجة، بتطلع كل حاجة مستخبية".

كما قالت الإعلامية بوسي الطيار، إن هناك معلومات ودلائل تؤكد عودة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة ياسمين صبري، بعد فترة انفصال.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري