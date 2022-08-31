مصر.. عضو بمجلس المرأة تثير الجدل حول إرضاع السيدات لأولادهن

نشرت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيديو، تتحدث فيه أن آيات سورتي البقرة والطلاق في القران الكريم، لم تجبر السيدات على إرضاع أولادهن.

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وقالت نهاد أبو القمصان، خلال البث مباشر: في شاب سألني انتى يا أستاذة قلتي الأم مش ملزمة برضاعة أولادها ولو رضعت تأخذ أجر؟، فرديت: قلت يا ابنى دا مش كلامي دا كلام ربنا عز وجل في القرءان في سورة البقرة وفي سورة الطلاق.

واستشهدت المحامية نهاد أبو القمصان بسورتي البقرة والطلاق: قال اللَّه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

واستكملت: وهي عامَّةٌ في حقِّ الزَّوجة والمُطلَّقة، وهو مَذْهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، وهو الراجح لعموم الآية السابقة، لما قلنا الآيات دي ناس كتيرة استغربوا، طيب ما تقرأوا القرءان ولا إنتوا متعرفوش من القرءان غير: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [النساء: 3]، محدش قال الأم ما ترضعش ولادها.

وأوضحت: أنا شخصيا رضعت ولادي التلاتة الحمد لله، بس اللي يقول لمراته مثنى وثلاث، عليه يوفي التزامات الأولى ويدفع اللي عليه أولا.

وأثارت تصريحات أبو القمصان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمها عدد كبير من النشطاء بسبب هذه التصريحات.

المصدر: القاهرة 24