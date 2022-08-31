من ولد مع محمد بن سلمان يوم 31 أغسطس؟ وبماذا يتميز مواليد هذا التاريخ؟

ما الذي يمكن أن يجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

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يجتمع محمد بن سلمان وحسن نصر الله من الناحية الشكلية في أمرين، الأول أنهما ولدا يوم 31 أغسطس، والثاني أنهما وصلا إلى منصبيهما، على الرغم من الاختلاف القطعي في طبيعتهما، وهما في ريعان الشباب.

محمد بن سلمان الذي ولد يوم 31 أغسطس 1985، تولى منصب ولي العهد في السعودية في عام 2015، وكان عمره حينها 30 عاما، فيما ولد حسن نصر الله في 31 أغسطس 1960، وتولى منصب الأمين العام لحزب الله في عام 1992، حين كان عمره 32 عاما.

ومن الشخصيات الرفيعة التي ولدت يوم 31 أغسطس، نذكر الإمبراطور الياباني تايشو، وهو الإمبراطور 123 في اليابان، وكان ولد في عام 1879.

وفي مثل هذا اليوم 31 أغسطس من عام 1970، ولدت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وبالمناسبة، يمكن الإشارة إلى أن صحيفة اليوم السابع في عام 2017، كانت نشرت تحليلا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد يوم 31 أغسطس، لفتت فيه إلى أنك إذا كنت من مواليد هذا التاريخ، فأنت "محب للتميز وتحتاج دائما للحركة وللعمل في مجالات نشيطة ومتنوعة ولديك حس واقعي، وذكاء في النواحي العملية، وتركز على مثالية الأداء والإنجاز".

المصدر: RT