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كتابة على مقبرة الأديب طه حسين تثير التكهنات حول هدمها وتثير ضجة كبيرة في مصر (صورة)

مجتمع

كتابة على مقبرة الأديب طه حسين تثير التكهنات حول هدمها وتثير ضجة كبيرة في مصر (صورة)
عميد الأدب العربي طه حسين
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أثارت التكهنات حول قرار هدم مقبرة عميد الأدب العربي، طه حسين، ضجة كبيرة في مصر، بعد كتابة كلمة "إزالة" عليها.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، علق حسن الزيات، حفيد طه حسين، على انتشار صور للمقبرة مدون عليها كلمة إزالة، بالقول: "المحافظة لم تخبرنا بأي جديد حول إزالة المقبرة من عدمه"، لافتا إلى أن "أسرة طه حسين سألت في العديد من الجهات، من بينها المحافظة، حول إزالة المقبرة، ولم يتلقوا رد من قبل أي جهة". 

وأوضح حسن الزيات أن "اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، رد على الصور التي تداولتها وسائل الإعلام في وقت سابق، ونفى ما يثار من أحاديث حول إزالة المقبرة"، حيث انتشرت صور في مواقع التواصل قيل فيها إنه تم قطع المياه عن مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، ودون عليها علامة  "X"، التي ترمز إلى أن الموقع ستتم إزالته، بالإضافة إلى أنه تمت كتابة كلمة إزالة على المقبرة.

وأردف الزيات: "لا نعلم من يدون تلك الكلمات على المقبرة".  

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأنه تواصل مع اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، ولكن دون تلقي رد على إزالة المقبرة.

وأشار الموقع إلى أنه "تواصل أيضا مع اللواء طارق اليمني، رئيس حي الخليفة الذي تقع المقبرة بنطاقه، ولم يتلق ردا أيضا".

المصدر: "لبنان 24" 

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