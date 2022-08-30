الشرطة الجزائرية توقف 6 متهمين بجريمة قتل في البليدة

أعلنت الشرطة الجزائرية أنها تمكنت من توقيف 5 مشبوهين بجريمة قتل أحد سكان مدينة الصومعة في ولاية البليدة، واعتقال المتهم الرئيسي بالجريمة.

وأشارت الشرطة الجزائرية في بيان أنها تمكنت من استرجاع 10 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

وأوضحت أن التحقيق الذي باشرته مصالح الضابطية القضائية، أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم عن قضية إنشاء والانخراط في عصابة أحياء والاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة وإحداث أعمال عنف أفضت إلى وفاة شخص.

وأشارت إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وكان قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء البليدة أمر بإيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت، كما أصدر أمرا بالقبض على اثنين من المشتبه فيهم الفارين، حسب بيان لمجلس قضاء البليدة.

المصدر: RT