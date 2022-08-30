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المغرب.. تفكيك شبكة لتزوير وثائق الهجرة

مجتمع

المغرب.. تفكيك شبكة لتزوير وثائق الهجرة
Globallookpress
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أوقفت الشرطة المغربية شبكة نشطت في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء "شينغن"، وتنظيم الهجرة غير النظامية.

وحسب موقع "هسبريس" فإن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أوقفت 6 أشخاص، بينهم امرأتان، وذلك "للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق والمحررات التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء "شينغن" وتنظيم الهجرة غير النظامية".

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وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ نقلته الصحيفة إنه جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية بغرض تنظيم الهجرة غير القانونية.

وأوضحت المديرية في بلاغها أن "عمليات التفتيش أفضت إلى حجز معدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الطوابع والأختام المزورة المنسوبة لإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وصور فوتوغرافية ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير".

 

المصدر: "هسبريس"

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