مصر.. ضبط مدير شركة خاصة نشط في تهريب أجهزة الكشف عن المعادن والذهب

ضبطت السلطات المصرية مدير شركة للتصدير نشط في تهريب أجهزة الكشف عن المعادن والذهب وفي حوزته 25 جهازا مهربا، وصادرت لديه 13 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية ضبطت مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، لممارسته نشاطا غير مشروع في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن، بمنطقة العجوزة بالجيزة، وعثرت بحوزته على 25 جهازا مهربا للكشف عن المعادن والذهب، كما تحفظ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة على 13 مليون جنيه بحوزة المتهم.

وأوضحت الوزارة أن تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أظهرت أن ذلك المدير يزاول نشاطا إجراميا في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عـن الآثار من الخارج دون الحصول على الموافقـات اللازمة ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة عليها، وأنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت للترويج لبيع تلك الأجهزة.

وأضافت أن للمتهم نشاطا إجراميا في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وقدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليه بنحو 6 ملايين جنيه.

المصدر: "القاهرة 24"