مصر.. الفنانة مشيرة إسماعيل تظهر بعد غياب طويل وتتحدث عن سبب مقتل نيرة أشرف

تحدثت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن سبب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها لن تعود للتمثيل إلا بعد انتهاء فترة كورونا بشكل نهائي.

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وأضافت مشيرة إسماعيل: "مختفية بسبب كورونا مش هتشغل لحد ما تخلص والدنيا تبقى حرة والدكاترة لسه بتحذر منها فما قدرش أصور وأنا كبيرة في السن".

وأكدت: "اتعرض عليا أعمال عادية جدًا لا يوجد بها شيء صارخ، وأنا مش بشتغل أي دور وخلاص لكن بشتغل أعمال تعلم".

وواصلت: "البعض يظن أني اعتزلت ولكني لا أظهر على السوشيال ميديا، وأجريت حديثا واحدا مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود لأننا تعاونا سوا وهي عشرة عمر وأحبها وأحترمها لأنها إنسانة متميزة، ولن أكرر الأحاديث مرة أخرى".

وأشارت إلى أن من بين الفنانين الذين تحرص على الاطمئنان عليهم بشكل مستمر هو الفنان عادل إمام، قائلة تعاونّا سويا في مسرحية الواد سيد الشغال، وهناك تواصل بيننا وحينما يختفي أحرص على الاطمئنان عليه والاتصال بشقيقه عصام، وربنا يعطي له الصحة فهو أخويا وعشرة عمري.

ولفتت: معظم الأعمال مش بتاعت مجتمعنا وما ينفعش تتعرض على الشاشة ومش بحب أشوفها، كلها مسدسات ومدافع رشاشة وقتل وضرب وتعليق من الرقبة وشتايم وألفاظ خارجة، في إيه يا ناس مجتمعنا مش كده.

وده سبب الجرائم اللي بتحصل ومقتل نيرة أشرف وغيرها من الجرايم لأن المجتمع بياخد من الأعمال الفنية حتى الإعلانات مطلعين الصيع يعملوها، زمان كانت بتطلع نجوم.

وأكدت مشيرة إسماعيل أنها لا تتهم محمد رمضان بتقديم مثل هذه الأعمال ولكنها تتحدث بشكل عام، مضيفة: هناك أعمال لمحمد رمضان جيدة ودوره في السادات كان رائع.

المصدر: القاهرة 24