لأول مرة في تاريخ مصر.. سيدة تدير أشهر مصنع حربي في البلاد

أصدر وزير الإنتاج الحربي في مصر محمد صلاح الدين مصطفى، قرارا بتعيين المهندسة دينا عبد المنعم رئيسا لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي".

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وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المهندسة دينا عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية، وحصلت على ماجستير في التحكم الآلي، كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد أنها بدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة ثم جاء قرار السيد الوزير محمد صلاح بتعيينها رئيسًا لمجلس إدارة الشركة "مصنع 27 الحربي" لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي" تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم، وذلك يوم 23 أكتوبر 1954، والذي أُتخد عيدًا للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت، وتنتج الشركة ذخائر الأسلحة الصغيرة بأنواعها ولتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتوفرة بالشركة يتم تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة مثل المراوح والمحركات الكهربائية واللوحات الكهربائية وشفاطات المصانع والورش وتمتلك الشركة العديد من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مثل مكبس سباكة بالضغط 420 طن ومكابس هيدروليكية حتى 100 طن بالإضافة إلى ماكينة الحفر بالشرارة وماكينة لف المواتير ومخارط متطورة.

المصدر: القاهرة 24