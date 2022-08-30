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بالأرقام.. الإنجاب يتراجع في مصر بشكل ملحوظ

مجتمع

بالأرقام.. الإنجاب يتراجع في مصر بشكل ملحوظ
Globallookpress
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أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خيرت بركات، انخفاض معدل الإنجاب في مصر إلى 2.85 طفل لكل سيدة في عام 2021 مقابل 3.5 في عام 2014.

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وأوضح بركات، في مؤتمر بمقر الجهاز، أن بيانات المسح تؤكد استمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب واستخدام تنظيم الأسرة، والتي تؤكد ضرورة  استمرار الاهتمام بتعليم المرأة، لما له من أثر في خفض معدلات الإنجاب وارتفاع مستوى استخدام تنظيم الأسرة.

وبحسب بركات، أظهرت مؤشرات الإنجاب فى المسح اتساقها مع المؤشرات المحسوبة من الإحصاءات الحيوية ومعدل الإنجاب ومعدل المواليد.

كما تشير البيانات إلى حدوث إنجازات فى خفض معدلات الإنجاب في المناطق الجغرافية المختلفة بدرجات متفاوتة؛ وهو ما يتطلب دراسة عاجلة للوقوف على محددات وأسباب ذلك، والذي يمكن الاستفادة منه في وضع برامج وتدخلات في المناطق الجغرافية المختلفة.

وأظهرت النتائج كذلك، تحسنا واضحا في مؤشرات رعاية الحمل والولادة، وفى المقابل ارتفعت نسبة الولادات القيصرية بشكل كبير، ويمثل ذلك عبئا على القطاع الحكومي بوجه خاص والأسر بوجه عام.

كما تشير النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات حتى سن 19 سنة؛ لتصل إلى 14% في2021 مقابل 21% في 2014؛ نتيجة للجهود الكبيرة خلال السنوات السابقة، ولاستمرار الانخفاض يجب الاهتمام بتوعية أفراد المجتمع لتغير الاتجاهات نحو ختان الإناث، وكذلك تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الممارسة.

وتشير البيانات إلى انخفاض وفيات الأطفال بين 1-4 سنوات؛ لتصل الى 3 طفل لكل 1000 مولود مقابل 5 في 2014  بينما تشير البيانات الى ارتفاع مستوى الأنيميا للأطفال أقل من 5 سنوات؛ لتصل إلى 43% مقابل 27% في عام 2014.

المصدر: القاهرة 24

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