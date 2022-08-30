أحيانا معرفة السبب لا تبطل العجب.. هولندا تسمح لرجل بالاستحمام مع قاصرات
Legion-Media
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سمح لأحد مواطني هولندا ويبلغ من العمر 31 عاما بالاستحمام مع فتيات قاصرات، لأنه يعرف بنفسه على أنه فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.
هذا الرجل يدعى مارغولين شيبرز، وتقول وسائل إعلام محلية، إنه يعمل في مخبز ويحب كرة القدم منذ الصغر.
مارغولين شيبرز كان قرر قد قبل عامين إجراء عملية تغيير جنس، وتم قبوله في قسم كرة القدم النسائية.
لم يسمح لمارغولين حتى الآن بالمشاركة في المباريات الرسمية، لكن سمح له بتغيير ملابسه مع فتيات "أخريات" من الفريق.
المصدر: RT