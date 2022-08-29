الجزائر.. توقيف فلاح اعتدى بوحشية على طفل ومصور فيديو الاعتداء

أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية فلاحا اعتدى بوحشية على طفل، وشخص صوّر فيديو الاعتداء في بلدية الطاية سطيف.

وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفلاح قام بالاعتداء على طفل لا يتعدى 15 سنة، بالضرب العنيف.

ويظهر في الفيديو، الطفل وهو مرمي على الأرض والفلاح يوجه له عدة لكمات في الوجه وركلات، فيما لم تعرف الأسباب وراء هذا الاعتداء.

وقال بعض المعلقين إن الطفل سرق البطاطا من مزرعة الفلاح، وآخرون قالوا أن الطفل قام بجلب بقره وأفسد المحصول.

المصدر: "النهار"