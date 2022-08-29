من يكذب الضحية أم المتورطون.. أقوال المتهمين تكشف مفاجأة في واقعة "اغتصاب" بالهرم في مصر

بدأت جهات التحقيق في الجيزة بمصر، تحقيقاتها في واقعة اتهام فتاة لـ4 أشخاص باغتصابها في منطقة الهرم، عقب القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة.

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بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من إحدى الفتيات يفيد "باعتداء 4 أشخاص عليها جنسيا، داخل منزل أحدهم في الجيزة، وذلك بأن اصطحبوها إلى المنزل وتناوبوا على ممارسة الجنس معها، وبعدها خرجت من المنزل لتذهب إلى قسم الشرطة لتحرر محضرا ضدهم".

وبالقبض عليهم والتحقيق معهم، قال أحد المتهمين، "إنهم كانوا في شارع التعاون بالجيزة، وكانت الفتاة تمر أمامهم فعرضوا عليها الذهاب معهم إلى المنزل لممارسة الجنس"، موضحا أن الفتاة وافقت على الذهاب معهم إلى المنزل وكان ذلك برضاها وليس غصبا عنها".

وأضاف المتهم، أنه "وفور دخولهم المنزل تناوبوا على ممارسة الجنس معها لمدة 12 ساعة"، لافتا إلى أنهم "اندهشوا بإبلاغها الشرطة لأنها ذهبت معهم برضاها".

وأكمل المتهم الأول، أنه "فور الانتهاء من ممارسة الجنس مع الفتاة قام بتوصيلها إلى منزل"، مؤكدا أنهم "لم يحتجزوها في الشقة التي مارسوا الجنس فيها".

هذا وأمرت جهات التحقيق بإجراء التحريات للازمة في الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وعرضها على الطب الشرعي.

المصدر: القاهرة 24