180 ساعة عمل بالسخرة لحارس أفسد لوحة لتلميذة لرسام مشهور

أقرت محكمة يكاترينبورغ الروسية بذنب حارس الأمن، ألكسندر فاسيليف، الذي رسم عينيْن على لوحة "الشخصيات الثلاثة" لتلميذة الرسام الطبيعي الروسي، كازيمير ماليفيتش في مركز "يلتسين".

وذلك بموجب المادة الـ214 من القانون الجنائي الروسي.

وحكمت محكمة منطقة (فيرخ إيسيتسكي) في مدينة يكاترينبورغ الروسية بحق الحارس أداء 180 ساعة من العمل الإلزامي، كما حكمت بعلاجه الإجباري في مستشفى الأمراض النفسية. بينما قال المحامي إن الحارس سيكون من الصعب عليه تنفيذ العقوبة لإصابته بأمراض عديدة وأصر على دفع غرامة فقط.

يذكر أن الحادث وقع في ديسمبر عام 2021 في معرض أقيم في مركز "يلتسين" في يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية، حيث أضاف حارس الأمن ألكسندر فاسيليف عينيْن على لوحة قيمتها 75 مليون روبل. ورفعت الشرطة دعوى ضده بتهمة التخريب العبثي (الوندلية)، وتبيَن في وقت لاحق أن فاسيلييف هو من قدامى المحاربين في حربي الشيشان وأفغانستان، وبعد ذلك طلب مقاطع منطقة سفيردلوفسك، يفغيني كويفاشيف، التساهل مع حارس الأمن، مع العلم أن سعر اللوحة بعد الحادث ارتفع بمقدار 10 مرات.

مع ذلك فإن عملية ترميم اللوحة ستكلف 250000 روبل فقط، إذ أن العينيْن المرسومتين بقلم ممكن إزالتهما بسهولة.

وتم في اجتماع المحكمة الذي عقد في 26 أغسطس الجاري، عرض تسجيل فيديو حيث رسم ألكسندر فاسيليف عينيْن على اللوحة.

المصدر: كوميرسانت