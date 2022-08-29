سعودي يعرض مكافأة ضخمة لمن يعثر على أخيه المفقود

عرض مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري مكافأة قدرها مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 266 ألف دولار أمريكي، لمن يعثر على أخيه المفقود تركي الدوسري.

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وفي التفاصيل، أعلن السعودي، فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "مكافئه مليون ريال (1000000) لمن يعثر على أخيه تركي عبد الهادي الهواشله".

فيصل بن عبدالهادي بن سالم الهواشله يعلن مكافئه مليون ريال(1000000) لمن يعثر على اخيه تركي عبدالهادي الهواشله#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري#الدواسرpic.twitter.com/xMDTvPbByJ — قبيلة الدواسر (@alduwaser1) August 26, 2022

وكان هذا المواطن السعودي قد أعلن في وقت سابق عن فقدان الاتصال بأخيه تركي، مشددا في تغريدة بهذا الشأن على أنه "لن يهدأ لنا بال ولن نرتاح حتى يتم العثور على أخي تركي، وهو أمانة في أيادي جهات الأمن، ونحن على ثقة برجال أمننا وكفاءتهم العالية في التعامل العاجل مع مثل هذه الحالة".

وكان تركي بن عبد الهادي بن سالم الهواشلة الدوسري قد انقطع الاتصال به واختفى في ظروف غامضة يوم 2 أغسطس الجاري بمدينة الرياض، حيث عثر على سيارته ومقتنياته الشخصية بداخلها، فيما لم يعثر له على أثر.

المصدر: تويتر