بعد هجومها عليه منذ سنوات.. شيرين عبد الوهاب تصالح "الهضبة" بتدوينة

قررت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تفتح صفحة جديدة مع المطرب عمرو دياب.

وعبرت شيرين عن حبها للهضبة من خلال ستوري نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت فيه: "أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب، وأشارت لحساب الفنان".

ويعود الخلاف بينهما إلى عام 2017 في أثناء حضور شيرين عبد الوهاب، حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، حيث قالت شيرين خلال إحيائها لحفل الزفاف: "خلاص راحت عليه، ووصفته بأنه كبر في السن وأنها هي وتامر حسني اللذين يحييان حفلات الزفاف، دون أن تحدد أو تذكر اسمه".

وردا على ذلك خطف الفنان عمرو يوسف المايك من شيرين وطلب من تامر حسني أن يغني، حيث قال: "الفرح كدة هيبوظ الناس دي عايزة تتبسط".

هذا، وعادت شيرين عبد الوهاب لتؤكد أنها تقصد شخصا معينا، وذلك أثناء تصريحاتها على هامش مهرجان قرطاج، قائلة: "كان في حد واحد أقصده وأنا مش برجع في كلامي، أنا مش هقول أسماء لكنها إساءة متعمدة، لأن نفس الفنان بادر الإساءة ليا، لكن مش قدام الناس لكني حبيت أرد عليه قدام الناس كلها".

وحاولت شيرين بعد ذلك تبرير ما قالته، حيث كشفت عن إساءة عمرو دياب لها، وأردفت بأن هناك ملحنا شهيرا هو من نقل إساءة الهضبة إليها، وحينها تقدمت شيرين باعتذار ضمني.

ولكن الوضع لم يشهد أي تغيير وظل كما هو، وهاجم جمهور عمرو دياب الفنانة شيرين عبد الوهاب بشدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "موقع "القاهرة 24" المصري