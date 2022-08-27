أغير اسمي حنان خاشقجي يعني؟.. فيديو لخبيرة تجميل كويتية يشعل غضب السعوديين

أثارت خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي الجدل في السعودية، بعد أن ظهرت في مقطع مصور تشتكي فيه من رفع الأسعار عليها لأنها مشهورة.

وفي ظهرت دشتي تقول إن إدارة الفندق رفعت الأسعار عليها لأنهم عرفوا اسمها، مضيفة أنها تعبت لأن شركات التسويق وغيرها عندما ترى اسمها ترفع الأسعار، ليس فقط في السعودية وإنما حتى في الكويت.

وتساءلت دشتي في نهاية المقطع: "هل نغير اسمنا.. حنان خاشقجي يعني؟".

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صب نشطاء في السعودية جام غضبهم عليها، وأطلق مغردون سعوديون وسم "حنان دشتي تسيء للسعودية" وطالب البعض بمقاطعة منتجاتها وذهب البعض أبعد من ذلك عندما دعوا لطردها ومنعها من دخول البلاد.

#حنان_دشتي_تسي_للسعوديه تنتقد ان الفنادق تغير أسعارها بسبب اسامي العايله وهذا غلطط عمر السعوديه ماتسعر علئ كنيه الشخص اسعارنا ثابته و واضحه 🤗 — Al-Qahtani 🇸🇦 (@Mrsqahtani) August 27, 2022

ذكرها للعائلة بالمقطع ليس بالأمر السهل اتهام واساءة مبطنه و علشان ايش اشياء ما صارت لها ببلاش ليه أخت حنان مخترعة الذرة؟؟ او مكتشفة لقاح يحمي البشرية من السرطان هدي شوي و راجعي مفهوم عزة النفس و الكرامة كويس و قدري المكان الي انتي فيه #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه — Sarah (@iSarrahQ) August 27, 2022

مفروض منعه من دخول السعودية #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه — ح ــ (@uo_880) August 27, 2022

هذه النكرة من أقارب الرافضي دشتي المعادي للسعودية ولمزها باسم خاشقجي له مغزى خبيث لذلك نطالب بمحاسبتها وترحيلها وعدم السماح لها بدخول السعودية ونطالب كل من لديه غيرة على وطنه بمقاطعة منتجاتها وإعلاناتها #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه — محمد القحطاني (@wafe1393) August 27, 2022

I mean, after all the support and respect provided by Saudi Arabia, Hanan Dashti appears while insulting the Kingdom of Saudi Arabia😡#حنان_دشتي_تسي_للسعوديهpic.twitter.com/bVUTMimsJb — حمد بن ابراهيم المطيري🇸🇦 (@hamd_ksa1) August 27, 2022

#حنان_دشتي_تسى_للسعودية

يالعنبو المكياج لا حطه القرد

تتبدل احوالـه ويصبح غزالـه!



بس البلا بالقلب مايجمله ورد

لا صار ماليه الحقد..والنذالـه

✍️ pic.twitter.com/3we0EEYVnR — عبدالرحمن المرخان (@aalmarkhan1) August 27, 2022

وفي المقابل دافع بعض النشطاء في المملكة عن خبيرة التجميل، مؤكدين أن الحديث عن غلاء الأسعار لا يسيء للسعودية.

شخصنتوا الموضوع .. شدعوه تكلمت عن زياده في السعر بالسعودية وبالكويت أو بأي دوله يمكن هي مجربه شلون يتسغلونها ..

خاشقجي وبن لادن والراجحي عوايل سعوديه مليارديريه ..



‌ #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه#حنان_دشتي_تحيي_السعودية — ⚡⚡ (@SAD34D) August 27, 2022

#حنان_دشتي_تسي_للسعوديه

وش قالت اساءت ؟؟

ماقالت شي تكلمت عن الغلاء وقالت مش بس هنا حتى بالكويت وين الاساءة بالموضوع !؟ — ميزيريكورديا (@wallah2410) August 27, 2022

#حنان_دشتي_تسي_للسعوديه



بعيداً عن حنان .. معقوله اذا انتقدت زيادة الاسعار اكون شخص مسيء 🤦🏻‍♂️ — أبا نوره .. q8🇰🇼 (@aba__noura) August 27, 2022

وردا على الهجوم الذي طالها، نشرت حنان دشتي مقطع فيديو قالت من خلاله إنها لم تقصد أي إساءة للسعودية عندما أوردت اسم خاشقجي.

وأفادت بأنها كانت تقصد من وراء ذكر هذا الاسم عائلة خاشقجي المعروفة في السعودية بثرائها.

المصدر: RT + "تويتر"