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أغير اسمي حنان خاشقجي يعني؟.. فيديو لخبيرة تجميل كويتية يشعل غضب السعوديين

مجتمع

أغير اسمي حنان خاشقجي يعني؟.. فيديو لخبيرة تجميل كويتية يشعل غضب السعوديين
/ Instagram
خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي
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أثارت خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي الجدل في السعودية، بعد أن ظهرت في مقطع مصور تشتكي فيه من رفع الأسعار عليها لأنها مشهورة.

وفي ظهرت دشتي تقول إن إدارة الفندق رفعت الأسعار عليها لأنهم عرفوا اسمها، مضيفة أنها تعبت لأن شركات التسويق وغيرها عندما ترى اسمها ترفع الأسعار، ليس فقط في السعودية وإنما حتى في الكويت.

وتساءلت دشتي في نهاية المقطع: "هل نغير اسمنا.. حنان خاشقجي يعني؟".

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صب نشطاء في السعودية جام غضبهم عليها، وأطلق مغردون سعوديون وسم "حنان دشتي تسيء للسعودية" وطالب البعض بمقاطعة منتجاتها وذهب البعض أبعد من ذلك عندما دعوا لطردها ومنعها من دخول البلاد.

وفي المقابل دافع بعض النشطاء في المملكة عن خبيرة التجميل، مؤكدين أن الحديث عن غلاء الأسعار لا يسيء للسعودية.

وردا على الهجوم الذي طالها، نشرت حنان دشتي مقطع فيديو قالت من خلاله إنها لم تقصد أي إساءة للسعودية عندما أوردت اسم خاشقجي.

وأفادت بأنها كانت تقصد من وراء ذكر هذا الاسم عائلة خاشقجي المعروفة في السعودية بثرائها.

المصدر: RT + "تويتر"

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